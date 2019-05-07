Активисты купили дом многодетной семье из Лисичанска (Фото). Новости

Активисты купили дом для семьи, в которой сейчас 6 усыновленных детей. Об этом сообщила председатель правления ОО «Инициатива Е +» Валентина Варава, передает «Громадське радіо».

«Таких семей достаточно много, но мы не можем помочь всем, мы не уверены, что всем надо помогать. Эта семья – Оля и Карен, которые живут в Лисичанске. Они не могут иметь детей, но желание иметь свою семью побудило их принять детей из детских домов, родители этих детей лишены родительских прав», – отмечает активистка.

«Сейчас в семье шестеро детей. Они ждут еще четырех. Им нужно расширить жилую площадь. Надеемся, что в течение месяца будет решение о том, что это будет детский дом семейного типа. Это большая честь помогать таким семьям. У нас есть опыт, начиная с 2015 года. В той семье, которой мы купили дом впервые, тогда было 5 усыновленных детей, сейчас это семья, в которой 10 детей», – добавила Валентина Варава.