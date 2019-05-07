Убийства в «ЛНР»: В один день обнаружили два трупа. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске конфликт закончился убийством, а в Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) – мужчина до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что тела погибших были обнаружены 3 мая. В Луганске на одной из улиц был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения с колото-резаной раной шеи. «Установлено, что 3 мая телесные повреждения потерпевшему, в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений (ревности, – прим. ред.) причинил гражданин 1967 года рождения», – заявили в «МВД ЛНР».

В Краснодоне погибшую женщину 1964 года рождения с ушибленными ранами головы нашли в квартире. «Телесные повреждения потерпевшей в ходе распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1979 года рождения», – утверждают в «полиции».

Оба подозреваемых в убийствах задержаны.