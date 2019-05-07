Заснул в гараже: На Донетчине мужчина отравился угарным газом. Новости

В Николаевке (Донецкая обл.) 6 мая мужчина получил острое отравление угарным газом, заснув в гараже. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 6 мая, в 15:59 спасателям сообщили о несчастном случае, который произошел на территории гаражного общества в Николаевке.

«Владелец одного из гаражей, мужчина 1973 года рождения, заснул в автомобиле с включенным двигателем. В результате происшествия мужчина был госпитализирован в терапевтическое отделение ЦГБ г. Славянска с предварительным диагнозом: острое отравление угарным газом в состоянии средней тяжести», – сообщили в ГСЧС.