Ситуация в пунктах пропуска утром 7 мая: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 7 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9715 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1565 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7945 человек и 1395 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 895 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11850 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Nata: «7:25. "Каргилл" общая на спуске с моста, льготная машин на двадцать меньше».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «7:07. В Еленовке в Волноваху машин 100, пеших тоже много, человек 200, но проверяли достаточно быстро. Плюс на автостанции ждали своей очереди "перлыновские" автобусы»;

«Администратор»: «8:49. В сторону Мариуполя 60-70 машин. Льгота 30-40. Еленовка».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.