Ситуация в пунктах пропуска утром 7 мая: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 7 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9715 человек и 1185 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1565 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7945 человек и 1395 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 895 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11850 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 15/40;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 15/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Nata: «7:25. "Каргилл" общая на спуске с моста, льготная машин на двадцать меньше».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Анна: «7:07. В Еленовке в Волноваху машин 100, пеших тоже много, человек 200, но проверяли достаточно быстро. Плюс на автостанции ждали своей очереди "перлыновские" автобусы»;
- «Администратор»: «8:49. В сторону Мариуполя 60-70 машин. Льгота 30-40. Еленовка».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии