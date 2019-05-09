Лечат бесплатно: Под Киевом открылся госпиталь для военных со спинальными травмами. Новости

В г. Ирпень (Киевская обл.), расположенном по соседству с Киевом военнослужащих со спинальными травмами, будут лечить бесплатно. Там начал работу медицинский центр, аналога которого нет в Украине.

Центр реабилитации в Ирпене – это «двойник» американского реабилитационного центра в Лос-Анджелесе. Сейчас под Киевом в нем проходят реабилитацию 15 человек. Со временем, их количество планируют увеличить до 30 пациентов в день. Деньги на работу центра собирает в США украинская диаспора.

«У меня были 4 сложных операции, после них были реабилитации, которые ни к чему не привели», – говорит пациент центра, участник боевых действий на Донбассе Александр Лебедев.

Месяц назад мужчина с трудом ходил из-за переломов в нескольких местах и повреждения нерва, сейчас занимается со скакалкой, но более 22 прыжков еще не делает. Травму он получил между ротациями на Донбассе. «Я хочу научиться бегать, приседать, вернуться к нормальной жизни, а в дальнейшем уже посмотрю: или будут возвращаться к военной службе, или буду искать себе работу в гражданской жизни», – поделился своими планами участник боевых действий.

По словам реабилитолога центра Андрея Пенцака, сейчас Александр Лебедев полностью ходит без костылей, с которыми пришел в медучреждение. В начале реабилитации пациент неуверенно пытался ходить по беговой дорожке с поддерживающим корпус оборудованием, через 4 недели – бегает.

Идея открыть реабилитационный центр в Ирпене принадлежит украинским волонтерам в США. За время боевых действий на Донбассе они помогли пройти реабилитацию в Америки 30 украинским военным – в Лос-Анджелесе и Орландо.

Как рассказала волонтер Майа Войнаровская, для сбора денежных средств на реабилитацию в США проводят благотворительные концерты, в которых им помогают украинские исполнители. «Также большую часть средств помогают собрать пожертвования рядовых украинцев, помогает частный бизнес в Нью-Йорке и в других штатах», – сообщила она.

Волонтеры подсчитали, что на те средства, которые тратятся на реабилитацию одного военного в США, а это 5 тыс. долл. в месяц, можно помочь 20-25 пациентам в Украине. Заявки в центре реабилитации в Ирпене от украинских военных сейчас принимают онлайн, обещают помочь всем, кому смогут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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