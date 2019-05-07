В Горловке авто врезалось в столб и загорелось: Есть пострадавшие. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) после столкновения со столбом загорелся легковой автомобиль, пострадали два человека. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла 6 мая на ул. Пилипенко в Центрально-Городском районе Горловки. Водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с железобетонной опорой уличного освещения, после чего произошло возгорание автомобиля.

«Пострадавший мужчина 1979 года рождения госпитализирован в ГБ №2 г. Горловка. Пострадавшего 1982 года рождения, который был зажат деформированными элементами автомобиля, спасатели ГПСО г. Горловка, ликвидировав загорание автомобиля, при помощи гидравлического инструмента деблокировали и передали работникам "скорой медицинской помощи". Мужчина был госпитализирован в городскую больницу г. Горловка», – уверяют в «республике».