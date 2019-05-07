Сводка из зоны ООС за 6 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что НВФ продолжают обстрелы мирных населенных пунктов. В частности, 6 мая противник из минометов калибром 120 мм дважды обстрелял село Троицкое Попаснянского района. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Талаковки;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Лебединского;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Марьинки и Гранитного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты – вблизи Новозвановки;

из минометов калибром 120 мм – около Троицкого.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

из минометов калибром 120 мм – вблизи Авдеевки;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово;

из стрелкового оружия – у Богдановки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 58 единиц. Под огнем оказались Ясиноватая, поселок Минеральное к северу от Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; села Красный Октябрь (после переименования – Леоново, – ред.), Украинское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись: минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».