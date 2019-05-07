Омбудсмен Украины обсудила ситуацию на Донбассе с послом Франции. Новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в понедельник, 6 мая, обсудила с послом Франции по правам человека Франсуа Крокетом ситуацию по соблюдению прав человека в Украине, в частности, защиту прав национальных меньшинств и переселенцев, и ситуацию с правами человека в «Л-ДНР». Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Отдельно остановились на украинских политзаключенных и военнопленных на территории РФ и оккупированного Крыма, которых уже насчитывается 113 человек. Франсуа Крокет сообщил, что общался с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, но положительного результата этот разговор не дал», – написала она.

По ее словам, также обсудили вопросы содействия посла Франсуа Крокета в переговорах с РФ относительно дальнейшей судьбы украинских заключенных Павла Гриба, Эдема Бекирова, Олега Сенцова и Романа Сущенко.

«Франсуа Крокет заверил, что Франция будет поддерживать и в дальнейшем Украину и использовать для этого все международные площадки. И в конце разговора посол отметил насколько демократически и прозрачно состоялись выборы президента Украины в условиях военных действий в нашем государстве. Поэтому Франция и в дальнейшем будет способствовать поиску путей решения вооруженного конфликта на Донбассе», – заявила Денисова.