Потоки с террикона и опасность от мин: Житель Горловки показал кладбище, которое запрещено посещать (Видео). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на кладбище, которое закрыто для посещений. Своими впечатлениями горловчанин поделился в соцсети.

Горловчанин рассказал, что снял видео на кладбище в поселке шахты им. Изотова 6 мая. «Никому не советую его посещать, это реально опасно. Сразу скажу, что кладбище закрыто для посещений, т.к. находится практически на линии разграничения. Совсем рядом боевые позиции, и весь мой поход сопровождался звуками стрелкового оружия (автоматные очереди). На территории могут быть неразорвавшиеся снаряды, растяжки и противопехотные мины. Увидеть их в неухоженных местах практически невозможно», – отметил Михаил.

«Но я пытался смотреть под ноги, чтоб хотя бы не увязнуть в глинистой жиже, которая здесь повсюду (недавно в Горловке был сильный ливень)... Ближний угол кладбища утопает в селевых потоках с террикона, местами слой ила поглотил скамейки и почти дотянулся до столиков. Примерно 2/3 центральной аллеи прочищено бульдозером, в конце навернута куча грязи, а еще дальше – прошлогодняя куча, смешанная с мусором. За кладбищем, в поле, множество табличек "Стой! Мины"», – добавил он.

Горловчанин также отметил, что у входа есть табличка, где указано, что кладбище запрещено посещать.

«Количество разрушенных надгробий увеличивается с каждым годом, увы. Неприятно удивляют стихийные свалки мусора на чужих неухоженных могилах, оставленные теми, кто ухаживает за могилами своих родственников», – поделился Михаил.

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