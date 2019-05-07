Волосы дыбом стали: Очевидец рассказал о репетиции парада в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сейчас проходят митинги с участием детей в преддверии празднования 9 мая. Об этом один из очевидцев рассказал пастору Сергею Косяку.
«Так описывает очевидец того, что происходит на улицах Донецка: "Идет митинг из школьников в центре города. Девушки в красных пилотках, а ребята в хаки и военной форме времен Великой Отечественной войны. В руках у детей красные шары, флаги "ДНР" и "георгиевские ленты". У меня волосы дыбом стали от того, что заставили петь донецких школьников. Песенки о том, что ребята должны быть мужчинами и семью защищать, что вот немного подрастут и в армию республики пойдут. Еще ребенок поет о прадедушке, который дошел до Берлина, а у него еще все впереди, и он хочет сделать тоже, что и прадедушка. А еще о детях войны "Вас баюкали русские женщины"», – цитирует пастор слова очевидца в соцсети.
«9 мая Донецк погрузится во всеобщее сумасшествие победобесия, и самое печальное, что в это безумие вовлекают детей, травя их детский разум», – добавил Сергей Косяк.
Читатели так прокомментировали этот пост:
- Олеся: «Дай Господь свободу этим территориям и людям!»;
- Игорь: «Маятник качается...»;
- Ирина: «Даже не верится, что это происходит в моём родном городе... Все больше приходит осознание того, что город уже не мой, он стал таким чужим»;
- Татьяна: «Какой ужас... Мы-то здесь уже несколько лет видимо этот мрак»;
- Евгений: «Мы их " теряем"...»;
- Александр: «Не теряем, а уже потеряли, если говорим об Украине! Но можем приобрести только Евангелием, любовью и добротой! После деоккупации работы только добавится! Сейчас только в одном месте служим, достигая по крохам этих деток! То, что слышу от них ужас, совдеп отдыхает!»;
- Варя: «Дети прекрасно умеют абстрагироваться от любой пропаганды».
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