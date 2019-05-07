Будем получать паспорта 33 года: Дончане жалуются на работу центра по приему документов на гражданство РФ. Новости

В Калининском районе неподконтрольного украинской власти Донецка, в первый день работы миграционного центра по приему заявлений на получение гражданства РФ в упрощенном порядке с раннего утра записались 150 человек, но до обеда центр так и не начал принимать документы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщают пользователи соцсетей.

«Калининская миграционка. Сегодня первый день. 150 человек уже с 5 утра записались только на паспорт РФ. На 12.00 ни одного человека не приняли. Внутрь не пускают. Будут принимать в один кабинет и на паспорта ДНР и на паспорта РФ. Супер–организация», – пишет один из пользователей.

Дончане активно обсуждают эту ситуацию:

Николай: «Почему я совершенно не удивлен? Все, как всегда, через ж...»;

Ольга: «Да ...Так мы будем получать 33 года паспорта...»;

Алекс: «Нужна картинка».

Впрочем, некоторые дончане предлагают потерпеть:

Марина: «Люди, ну потерпите вы немного. Устаканится все. Вспомните, с паспортами ДНР тоже было все сложно первое время. Но наладилось же. Они и так пока не приспособились, а еще и тысячами все ломанулись, как будто последний день выдачи. У нас, блин, как всегда...»;

Ксюша: «В Калининском районе сидит ровно одна (!!!) паспортистка. Сколько она может принять человек в день и на паспорт ДНР и на российский?? Почему в Калининском районе так печально со штатом в паспортном столе, не знаю. В Киевском все иначе...»

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 мая, заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке начали принимать 33 «территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР».

Напомним также, что в «ДНР» при подаче документов на приобретение паспорта гражданина России можно одновременно подать и заявление на оформления российского загранпаспорта.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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