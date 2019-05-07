Вместо Ленина: В Славянске создали цветущий флаг Украины (Фото). Новости

Сегодня, 7 мая, на центральной площади Славянска (Донецкая обл.) начали высаживать виолу. В народе эти цветы называют «анютины глазки».

Как рассказали «Донецким новостям» рассказали в отделе экологии Славянского городского совета, клумбы выдержаны в сине-желтой цветовой гамме. Центральную часть цветника разбили на бывшем основании постамента памятника Ленину, здесь из цветов создали флаг Украины.

«Сегодня мы начали озеленение центральной части города, это парапеты и центральные клумбы. На квадратном метре высаживается около 50 штук растений, а общее количество – около 12 тысяч виол. Уже настала теплая пора года, деревья сажать уже поздно, можно высаживать только цветы, причем, только цветущие. Поэтому выбрали виолу, которая растет кустом достаточно обширно. Сейчас посадили – они еще реденькие, но вскоре они должны пышно разрастись. И если будет достаточный уход, то цвести будут долго», – говорит специалист отдела экологии.

Зеленые насаждения были закуплены в Харьковском питомнике в рамках городской программы озеленения Славянска. Из городского бюджета на приобретение цветов было выделено 100 тыс. грн.

Из-за большого объема работ, высаживать цветы продолжат и завтра. А сегодня жители города уже с удовольствием фотографируются на фоне ярких сине-желтых цветов.

«Это как в Европе. У них много цветников и клумб, они высаживают больше цветущих насаждений, поэтому было принято решение и Славянск озеленить цветущими растениями», – добавили в отделе экологии.

Читайте также: