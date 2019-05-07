Воры на кладбище: В Мариуполе вандалы разбивают памятники и воруют ограждения (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) даже в поминальные дни вандалы не чураются грабить кладбища. Разбивают памятники и воруют ограждение. Преимущественно воров интересуют металлические части.

У мариупольчанина Василия Ковтуненко на одном из старых кладбищ города похоронено много родственников. «Ну, вот то же самое, оградка уже практически готова к выносу. Болты откручены, спилены, то есть можно приподнять, два человека, это все снялось и укралось», – показал он одну из могил.

Мужчина наведывается сюда каждый сезон. В этом году на могилах нашел руины. «Ущерб здесь нанесен очень большой, колоссальный. Поломаны памятники, разрушены могилы, искали металл. Мы один раз нашли сторожа. Он нам помог поднять, правда, одну плиту. Сказал, ну ничего не могу вам сказать. Развел руками и все», – сказал Василий Ковтуненко.

Такой случай – не редкость. Иногда вандалы уничтожают памятники для развлечения. Однако чаще всего – ради денег. Металлические детали сдают как металлолом. Добычу ищут на кладбищах, потому что охрана здесь минимальная. «Сестра двоюродная говорит, была на кладбище – это ужас один. Говорит, все памятники... Они стояли, все целенькие были. Сторожа тут, рядом с конторой. Вот это, как говорится, пилят, рубят, и никто ничего не слышит, не видит», – поделилась мариупольчанка Александра Тройченко.

В Мариуполе 16 кладбищ. Коммунальщики охраняют только одно. За сохранность могил на остальных кладбищах отвечает полиция. «Охрана осуществляется только на Старокрымском кладбище. Люди к нам обращаются с заявлением. С нашей стороны, мы им можем помогать. В полицию мы обращаемся, мы письма пишем в полицию неоднократно, чтобы усилили патрули», – рассказала и. о. директора КП «Комбинат коммунальных предприятий» Галина Степанкова.

Правоохранительные органы берутся за дело, если кто-то повредил памятник или украл забор. Однако, отмечают в ведомстве, расследовать такие преступления крайне трудно. «Осложнением рассмотрения таких материалов является то, что люди обращаются, когда они увидели, что на могилах их близких и родственников что-то случилось. К сожалению, нельзя сказать, когда это было непосредственно сделано», – объяснил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

Если задержать злоумышленников удается, их ждет до 3 лет за решеткой. Помочь родственникам заботиться о могилах близких готовы ритуальные агентства. Стоит такая услуга от 100 гривен.

Источник: ТК «Донбасс»

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