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У площади Ленина: В Донецке разрушается уникальное панно (Фото). Новости

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У площади Ленина: В Донецке разрушается уникальное панно (Фото)

ДН

08.05.19 00:11dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

В неподконтрольном украинской власти Донецке разрушается мозаичное панно «Земля Донецкая».

Панно расположено на жилом доме № 76 по улице Артема (рядом с площадью Ленина), здесь в советское время находился гастроном № 13 или гастроном «Донецк». Поэтому полотно часто называли «Мозаика на 13-м гастрономе».

Особых сведений о создании мозаики не сохранилось. Известно, что панно было создано в 1967 году, авторы – монументалисты-киевляне Владимир Прядко и Иван Литовченко. Данная работа была экспериментальной. Авторы впервые использовали новую для того времени технику мозаичного рельефа: сначала создавался бетонный объем, который покрывали мелкомодульной мозаикой.

Полвека панно радовало дончан. Расположенное на центральной улице города, оно сразу же бросалось в глаза. Но простоявшее много лет без реставрации уникальное творение начало разрушаться. Особенно это стало заметно в последние годы.

Как сегодня выглядит мозаичный рельеф «Земля Донецкая» – в фотографиях «Донецких новостей»:

Как сообщалось ранее, в Донецке также разрушаются уникальные мозаики на школе № 5, приходят в неприглядный вид знаменитые донецкие граффити. А совсем недавно был ликвидирован мурал «Шерлок Холмс».

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