Из жалости к своим деньгам: Жители Донецка показали «республиканский» ресторан Gibson (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке работает ресторан Gibson. Расположен он в центре города на улице Артема и позиционирует себя как респектабельное заведение «республики». Однако здесь запрещено проводить съемку, низкий уровень обслуживания, вместо вина – винный продукт, а повара работают без перчаток. Об этом рассказали жители Донецка, посетившие Gibson.

Все отмечают интересный интерьер заведения, «здесь очень красиво». Кстати, в наименовании отражены два момента. Gibson – американская компания, выпускающая гитары под соответствующим легендарном брендом, в этой связи стены донецкого ресторана украшают гитары. Gibson (Эшлин Гибсон) – дизайнер интерьеров, разработавшая свой стиль. И обстановка ресторана в Донецке выполнена в стилистике Эшлин.

Особенность заведения – открытая кухня, благодаря чему посетители могут наблюдать за процессом приготовления блюд. Однако повара здесь работают без перчаток, ингредиенты собирают «голыми» руками.

Большинство посетителей жалуется на качество обслуживания в Gibson – официанты нерасторопные, не спешат обслужить клиента, к тому же могут вступить в полемику с гостем.

Так, Наталья пришла в Gibson с подругами. «Мы заказали стол, пришли с подругами, сели. Изначально все нам понравилось, но потом начались проблемы. Позиционирует себя кафе как "гриль и вино" (Grill & Wine Bar "Gibson"). По грилю претензий нет – очень хорошее мясо. Мы хотели заказать бутылку грузинского вина "Алазанская долина" определенной марки. Но его не оказалось. Официант предложил нам несколько марок вина, но они все оказались очень плохого качества – винный продукт: вода, подкислитель, подсластитель и иные ингредиенты. Моя подруга спросила – почему же в ресторане нет хотя бы одной бутылки хорошего вина? Официант в ответ начал доказывать, что в Донецке нет людей, которые могут себе позволить заказать в кафе грузинское вино. Стычка в их споре была серьезная», – поделилась Наталья.

Отметим, что в меню стоимость бутылки вина идет от 250 руб. до 2500 руб. (103 – 1 025 грн по местному курсу валют).

При этом Наталья была в ресторане дважды. И в первый раз работа иного официанта понравилась так, «что его хотелось расцеловать». «А потом попался парень неприятный – было ощущение, что я не гость, а непонятно кто, что как будто денег у него пришла занять», – охарактеризовала она.

«Сегодня была в "Гибсоне". Обслуживание – отвратительное. Официантка не представилась, впрочем – зачем, если мы ее видели только, когда она меню выносила. И, конечно, она не удосужилась подойти и спросить, все ли нам понравилось. В прошлый раз, когда посещали, не лучше было», – это уже мнение Анастасии.

У дончанки Ирины также разный опыт общения с официантами в Gibson. Один раз ей попалась замечательная девушка. А вот в последнее посещение компания разочаровалась. Например, долго не несли меню, пока Ирина сама не попросила принести. Затем ждали еще 15-20 минут, пока официант вернется, чтобы принять заказ – и опять его пришлось звать самим. «Меню развалинное, потасканное – для заведения такого уровня могли бы сделать получше. Кроме того, в нем не указан состав блюда. Официант не спешит подходить. Я чувствовала себя какой-то лишней. А я хочу чувствовать себя желанным гостем, а не – "ладно, девочка, мы и тебя обслужим". Затем не вовремя у нас убрали посуду. Также официант не рассказал об акциях, пока мы сами о них не спросили», – говорит Ирина.

Вкусом блюд, в принципе, большинство посетителей (но не все) довольны. Особенно хвалят мясные блюда, при этом подчеркивают, что цены здесь существенно дороже, чем в иных аналогичных заведениях Донецка.

«У нас было два салата вкусных (салат от шефа и с семгой), а два салата – ужасных. Например, с языком и авокадо – это вообще отвращение. Ну, мы его съели из жалости к собственным деньгам. А к десерту и кофе – нет вопросов», – рассказала Наталья.

«Лимонад (который по описанию официантки должен быть сладкий) был настолько отвратительный, что после него реально тошнит», – дополняет Анастасия.

А вот Ирине и двум ее друзьям кухня очень понравилась – им обед без спиртного суммарно обошелся в 2800 руб. (1 150 грн). «Я просто объелась. Я ела теплый салат с телятиной – 350 руб. (143 грн), это было очень вкусно. Потом мне вынесли акционную лазанью "4 сыра" за 150 руб. Я съела треть лазаньи, она очень сытная. И лимонад мне понравился», – поделалась дончанка.

«У меня был дабл-роял-бургер – 450 руб. (184 грн). Вкуснее бургеров я не пробовал, он сравниться с "Макдонольдсом", который у нас раньше был», – добавил Игорь. Третий участник компании взял стейк за 790 руб. (325 грн) и остался им тоже довольным.

Относительно цен:

борщ – 180 руб. (74 грн);

стейк из свинины – 790 руб. (325 грн);

люля-кебаб из курицы – 150 руб. (62 грн);

скумбрия на гриле – 150 руб. (62 грн);

бургеры – 180-450 руб. (74-184 грн);

чизкейк – 165 руб. (68 грн);

«наполеон» – 60 руб. (25 грн);

лимонад – 95 руб. (39 грн);

чай – 65 руб. (27 грн);

кофе латте – 85 руб. (35 грн);

пиво разливное, 0,5 л – 60-70 руб. (25-30 грн);

бизнес-ланчи – 180-220 руб. (74-90 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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