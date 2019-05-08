В «ДНР»: «Министр связи» рассказал, за что получил наградной пистолет от Захарченко. Новости

У «министра связи ДНР» Виктора Яценко есть два наградных пистолета. Один из них ему вручил ликвидированный первый «глава ДНР» Александр Захарченко за создание «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс». Об этом Яценко сообщил в ходе интернет-конференции.

«Из рук Александра Захарченко получил пистолет ТТ. А второй наградной пистолет – ПМ (пистолет Макарова) – я получил за участие в Дебальцевской операции от бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», – уточнил «министр».

Также было отмечено, что Яценко является «полковником армии ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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