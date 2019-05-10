Тука прокомментировал возобновление переговоров в «Нормандском формате». Новости

У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского есть время подготовиться к переговорам с лидерами «Нормандской четверки», но есть сомнения, будет ли эта встреча в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Время профессионально подготовиться к таким переговорам есть, это можно сделать. Но у меня есть огромное сомнение, что такая встреча состоится именно из-за Российской Федерации. Уже дважды Россия аннулировала встречи», – сказал он.

«Последнее заявление спикера Кремля касалось именно шансов на очередную встречу в Нормандском формате. Песков еще раз подтвердил, что до тех пор, пока не изменяться позиции партнеров в переговорах относительно Кремля, Россия не видит смысла встречаться, чтобы разговаривать ни о чем», – добавил Тука.

Ранее сообщалось, что советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил 3 мая в Брюсселе, что возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды.

Напомним, что статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин также заявил, что обсуждение новой встречи в Нормандском формате возможно после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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