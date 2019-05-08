Будут профессиональные стояльщики: В Луганске показали центр приема документов на гражданство РФ (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в пунктах по приему заявлений на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сохраняются огромные очереди. Очереди движутся медленно, при этом «власти» не спешат организовывать работу центров и разъяснять людям все нюансы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, луганчане пишут о том, что стоять приходится долго. В том числе люди стоят за бланками заявления:

«Lala»: «Уважаемые руководители миграционной службы, может, вы сделаете очередь по записи? Человек записался и знает, что ему такого-то числа в такое-то время нужно быть в миграционной службе! А при записи на очередь выдавали б заявление и реквизиты на оплату»;

Александр: «За бланками тоже надо очередь стоять. А элементарно отксерить никак пачку? Уже на одну очередь меньше будет…».

Жители Луганска пишут о том, что «власти» оказались не способны разъяснить все нюансы людям, а также организовать работу центров. Либо же это делается преднамеренно. Сами люди, пытаясь привести в порядок очередь, записываются в списки:

Дима: «Ничего, скоро будут профессиональные стояльщики, отмечальщики и т.д.»;

Надежда: «Формируются списки, люди сами пытаются привести в порядок очередь. Не очень успешно»;

Ксюша: «Ведутся списки на очередь, непонятно, кто на какую очередь ведет, при мне закусились 2 женщины, почти до драки, которые и пишут людей на очередь, короче, очень шумно и ничего не ясно, поставили бы наших служащих ребят для сохранения спокойной очереди и вели бы список сами кому и куда надо»;

Александр: «Если мне не изменяет память, то наше, так сказать, руководство обещало увеличить количество сотрудников и отделов по выдаче паспортов ЛНР, но результат налицо. Короче говоря, тихий саботаж и полный провал программы паспортизации»;

Инна: «В Лутугино по 6-7 человек принимают доки на паспорт (ЛНР) в день! На весь район один паспортист! Хоть гори, хоть не гори, хоть бегом беги, хоть ночуй там»;

Александр: «Объясните пенсионерам, что получать российскую пенсию они смогут только при постоянном проживании в России. Думаю, очередь сократится»;

Витя: «Вот в этом-то и дело, наивных много»;

Владимир: «Вообще, паспорт без регистрации – скорее проблема, чем помощь. На территории Л-ДНР от него вообще никакого толка. Нужно хотя бы себе объяснить, зачем он тебе, если ты собираешься его получать...»;

Лилия: «Тут многие нюансов не понимают».

Луганчане делятся собственным опытом, рассказывая, сколько человек было принято за день работы:

Алексей: «Я сегодня (7 мая – ред.) в обед был, заходили 364-365. Идут по списку. Возможно, половина людей не пришли и номера пропускали... На Коцюбинского»;

Лилия: «Я уходила в 15:00, подавали 120-е...»;

Александр: «Сегодня (7 мая – ред.) пришел к 4:00, в Ленинском был уже 45-м, но все равно к паспортисткам не попал. До перерыва только 5 человек приняли. Поэтому ушел. Не было смысла сидеть там и ждать. Тем более, еще и одна паспортистка осталась. Видимо, вторую привлекли к консультациям по росспаспортам».

Напомним, дончане жалуются на работу центра по приему документов на гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что 7 мая, заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке начали принимать 33 «территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Напомним также, что в «ДНР» при подаче документов на приобретение паспорта гражданина России можно одновременно подать и заявление на оформления российского загранпаспорта.

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