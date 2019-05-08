На Донетчине за убийство двух женщин судят украинских военных. Новости

В г. Бахмут (Донецкая обл.) в Донецком апелляционном суде в понедельник, 7 мая, рассматривали дело военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Костина и Андрея Бабия.

Двое военнослужащих подозреваются в убийстве двух женщин в селе Луганское, которое произошло 14 июня 2015 года. В октябре 2018 года Артемовский межрайонный суд Донецкой области им вынес приговор, согласно которому оба мужчины признаны виновными и приговорены к 15 годам тюрьмы.

Из-за того, что в зал суда не явился один из адвокатов подсудимого, судья перенесла заседание на 4 июля. Мать подсудимого Юрия Костина отметила, что не знает, почему не явился адвокат, хотя все документы для суда подготовила.

По словам адвоката Юрия Костина Дмитрия Кочукова, правозащитник не смог явиться в суд, потому что был на другом судебном заседании в Днепропетровской области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»