В «ЛНР» участник НВФ нанес ножевые ранения двум мужчинам, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области участник незаконных вооруженных формирований нанес ножевые ранения двум мужчинам. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут пользователи соцсетей, 6 мая вечером участник НВФ принимал алкоголь с двумя знакомыми. После распития спиртных напитков и, вероятно, возникшего конфликта, мужчина нанес своим оппонентам ножевые ранения. Оба пострадавших – 1987 года рождения и 1982 года рождения – сейчас находятся в больнице.

Жители неподконтрольной части Луганщины обсуждают произошедшее, отмечая, что «каждая вторая поножовщина – с участием "ополченцев"».