Куча детей и садик: В Луганске со стены многоэтажки сыплется плитка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске со стены здания сыплется плитка. Под ее весом начала отпадать установленная над подъездом защитная сетка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Плитка продолжает осыпаться. Под ее весом уже начала отпадать защитная сетка. Никто не реагирует», – пишет Ольга.

Ее возмущение разделяют и иные жители Луганска:

Алина: «Пока никого не прибьет – никаких действий не будет»;

Елизавета: «И после этого никаких действий не будет. Надо все самостоятельно делать»;

Мария: «Самое ужасное, что это прямо возле центральной аллеи, куча детей и садик внутри двора дома, жесть».

Также люди отмечают, что подобное происходит и на других улицах. «На Советской в центре то же самое!», – пишет Юлия.

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