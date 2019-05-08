В «ДНР» рассказали, можно ли с местного оператора дозвониться в Крым. Новости

В «ДНР» у местного мобильного оператора «Феникс» нет связи с Крымом и роуминга в целом. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«На данный момент "Крымтелеком" – предприятие, которое не функционирует. До недавнего времени это предприятие-банкрот, которое было закрыто и продано, по сути, с молотка после приватизации. На данный момент этот оператор связи не работает на территории Крыма», – сказал он.

«Что касается доработок со стороны биллинга, они, безусловно, нужны. У нас до сих пор нет полноценной роуминговой платформы. Но ее нет, потому что у нас нет необходимости, нет партнеров, с кем стояла бы задача реализовать полноценный роуминг», – заявил Яценко.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании, приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: