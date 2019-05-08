Сводка из зоны ООС за 7 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое – получили ранения. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и станковых противотанковых гранатометов – около Новотроицкого;

из минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – вблизи Авдеевки;

из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Водяного;

из гранатометов различных систем – вблизи Николаевки;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Невельского;

из автоматических станковых гранатометов – около Старогнатовки;

из ручных противотанковых гранатометов – в районе Новоселовки Второй;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского;

из стрелкового оружия – у Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, танковых пушек, минометов калибром 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новозвановки;

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Попасной;

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Катериновки;

из минометов калибром 120 мм – в районе хутора Вольный (Золотое-4);

из снайперского оружия – около Пивденного;

из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из гранатометов различных систем – вблизи Марьинки;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Павлополя.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 154 единицы. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, район аэропорта на севере города, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней поселок Минеральное и село Васильевка; горловские поселки Доломитное, Зайцево и Гольмовский; Докучаевск; село Коминтерново. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Петровского района Донецка произошло возгорание домостроения по ул. Зеленый Гай».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 152 мм и 122 мм, танковых орудий калибром 125 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».