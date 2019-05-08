Сводка из зоны ООС за 7 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое – получили ранения. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- из артиллерийских систем калибром 122 мм и станковых противотанковых гранатометов – около Новотроицкого;
- из минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – вблизи Авдеевки;
- из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Водяного;
- из гранатометов различных систем – вблизи Николаевки;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Гнутово;
- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Невельского;
- из автоматических станковых гранатометов – около Старогнатовки;
- из ручных противотанковых гранатометов – в районе Новоселовки Второй;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского;
- из стрелкового оружия – у Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- из артиллерийских систем калибром 122 мм, танковых пушек, минометов калибром 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новозвановки;
- из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Попасной;
- из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Катериновки;
- из минометов калибром 120 мм – в районе хутора Вольный (Золотое-4);
- из снайперского оружия – около Пивденного;
- из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- из гранатометов различных систем – вблизи Марьинки;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Павлополя.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 154 единицы. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, район аэропорта на севере города, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней поселок Минеральное и село Васильевка; горловские поселки Доломитное, Зайцево и Гольмовский; Докучаевск; село Коминтерново. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Петровского района Донецка произошло возгорание домостроения по ул. Зеленый Гай».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 152 мм и 122 мм, танковых орудий калибром 125 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».
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