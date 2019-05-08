Расстрелял «Моторола»: В Киеве открыли мемориальную доску «киборгу». Новости

В Киеве в одном из лицеев открыли мемориальную доску защитнику Донецкого аэропорта Игорю Брановицкому. В этот день в его родной школе – столичном лицее №171 собрались все, кто знал «киборга» лично, и те, кто пришел почтить его память.

Памятная доска в честь героя теперь будет напоминать каждому о его подвиге, но в учебном учреждении вспоминают и то, каким он был, когда учился в школе.

По словам директора киевского лицея №171 Дмитрия Кравченко, Игорь Брановицкий был обычным парнем, как и большинство учащихся. «Бывало и такое, что он попадал в кабинет директора, я вызывал его маму. Но после всего, что случилось, стало ясно – простые парни из народа в тяжелые минуты забывают о развлечениях, что они были хулиганами, что возможно не всегда были хорошими учениками. Они защищают нас своей грудью и своими поступками», – сказал он.

Игорь Брановицкий был миротворцем ООН в Анголе, но то, что его боевой опыт пригодится в Украине, не мог и предположить. Летом 2014 года, не сказав ни слова родителям, он ушел воевать на Донбасс. «Это было его решение. Он специально не говорил нам, чтобы мы не волновались и не отговаривали его. Поставил нас в известность, когда все уже было решено. Я чувствую страшную боль, что погибли такие люди, как мой сын», – рассказала мать «киборга» Нина Брановицкая.

«Чувствую сожаление, что мы больше их не увидим, но в то же время – я горжусь ими», – добавила она.

В январе 2015 года Игорь Брановицкий вынес из окруженного Донецкого аэропорта двух раненых украинских бойцов, но в тылу не остался – вернулся на поле боя. Во время обороны получил контузию и попал в плен к «ДНР». На следующий день член незаконного вооруженного формирования Арсен Павлов (позывной – «Моторола») лично расстрелял Игоря Брановицкого и еще нескольких украинских военных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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