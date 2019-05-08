В Украине треть семейных врачей уже заняты . Новости

В Украине семейного врача выбрали 27,5 млн граждан – это 65% населения всей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, в ходе заседания правительства рассказал глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

По его словам, на сегодняшний день в Украине 1320 медицинских учреждений подписали договоры с НСЗУ, из них 243 – частные. «Впервые в Украине есть конкуренция между учреждениями и врачами за пациента. От этого выигрывает не сам врач, а пациент, потому что конкуренция на основе правил приводит к тому, что качество услуг повышается», – сказал он.

Глава НСЗУ уточнил, что больше всего врачей-предпринимателей в западных областях Украины, а достойную зарплату в целом в ходе проведения медицинской реформы получают все медики. «Количество врачей первичной медицинской помощи, с которыми сейчас есть в системе охраны здоровья и с которыми мы сейчас можем подписать декларацию, составляет около 22 тыс., из них в городе работают около 15 тыс., в сельской местности – около 7,5 тыс. За 9 месяцев работы НСЗУ на условиях договора выплатила уже 8,9 млрд грн за тех пациентов, которые выбрали своего врачах в учреждениях первички», – сообщил Петренко.

Он проинформировал, что на 1 мая в Украине 7 тыс. 278 врачей или 33%, которые набрали свой оптимальный объем практики. «Для педиатра – это 800, для семейного врача – это 900, для терапевта – 2 тыс. И уже треть врачей, которых выбрали пациенты имеют максимальный объем практики. Поэтому еще раз напомню: не нужно тянуть, потому что лучших врачей выбирают быстрее», – отметил глава НСЗУ.