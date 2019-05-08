Реформа медицины: Как работают электронные рецепты. Новости

В Украине с 1 апреля заработали электронные рецепты по программе «Доступные лекарства». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, в ходе заседания правительства рассказал глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

«На сегодня все лекарства по программе "Доступные лекарства" отпускаются по электронному рецепту. Их выписывает врач первички. За год работы с 3% до 97% увеличилась компьютеризация врачей первичного звена, и в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ, пациент может получить доступные лекарства по электронному рецепту», – сказал он.

По его словам, по состоянию на 8 мая, с НСЗУ подписали такие договора 947 юридических лиц. «Это 6 тыс. 436 аптек и аптечных пунктов, которые могут и отпускают лекарства по программе "Доступные лекарства". На сегодня из этих 6 тыс. уже 2 тыс. 435 аптек уже отпускали лекарства, а это всего 40-й день работы программы», – отметил Петренко.

«На 7 мая выписаны 1,4 млн электронных рецептов, из них 916 тыс. уже погашены», – сообщил глава НСЗУ.

Он также проинформировал, что в Украине семейного врача выбрали 27,5 млн граждан – это 65% населения всей страны.

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