Кабмин решил не признавать российские паспорта, выданные для «Л-ДНР». Новости

Украина не признает российские паспорта, которые выдаются жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Еще один шаг недавно сделала Россия – начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Почему фейковые – потому что мы все понимаем, что это является абсолютно незаконным, что это является нарушением всех международных норм. Мы никогда не признаем и не будем признавать никакое гражданство, которое выдает страна-агрессор. Это как нацистская Германия выдавала аусвайс для тех или иных людей», – сказал он.

«У нас есть наш паспорт – украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Мы примем решение правительства Украины, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства – безусловным нарушением любых международных норм. Эти паспорта будут признаны незаконными, при пересечении государственной границы, а также использовании на территории нашего государства», – заявил Гройсман.

По его словам, в связи с раздачей российских паспортов для «Л-ДНР» Украина обратится ко всем странам-партнерам за поддержкой.

«Это наш четкий ответ на выдачу фейковых паспортов гражданам Украины», – подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Читайте также: