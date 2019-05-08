В Мариуполе рассказали, как начисляются штрафы за долги по коммуналке (Видео). Новости

С 1 мая в Украине вступил в силу новый закон о жилищно-коммунальных услугах. Оплатить коммуналку нужно до 20 числа каждого месяца. Если не успели – со следующего дня будет начисляться пеня.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Тамара Кравченко имеет социальную категорию «дети войны». По ее словам, долги не накапливает. Сразу оплачивает счета за воду, свет и вывоз мусора. «До десятого я всегда уплачиваю. Было такое, что до десятого не уплатила, я вовремя деньги не получила. Тут и с меня сняли льготу на тот месяц, пришлось платить 100%», – рассказала она.

Мариупольчанка Елена Кузина о новом законе слышала. Возмущается, что зарплату также могут задержать и долг появится автоматически. «Я считаю, уже издеваются, уже не знают, что еще с народа содрать. Ну, как? Как к этому относиться? Отрицательно, конечно», – поделилась она.

Новый закон предусматривает несколько изменений. Прежде всего, потребители должны подписать новый договор с коммунальщиками. Это не касается электро- и газоснабжения. «Начисление пени в многоквартирном доме возможно при следующих условиях: это выбор модели договорных отношений совладельцами и второе заключение типового договора, содержащее условия начисления пени за несвоевременную оплату», – объяснил начальник управления жилищного фонда Андрей Гутников.

Размер пени составляет 0,01%. То есть, при долге 2 тыс. грн за 30 дней придется выложить 6 грн. Однако, если потребителям задержали выплату субсидий или зарплату, то в этот период взыскание не начисляется. Но это нужно подтвердить документально. «Исполнитель коммунальной услуги имеет право ограничить или отключить коммунальные услуги потребителю в случае непогашения полной суммы задолженности потребителем в течении 30 дней с момента получения предупреждения об отключении», – сказал Гутников.

На старые долги – то есть до 1 мая – закон не распространяется. На них пеню не начислят.

Напомним, с 1 мая введен в действие закон «О жилищно-коммунальных услугах» в новой редакции. В связи с этим украинцев ожидает целый ряд изменений в начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в расчетах за ЖКУ.

Источник: ТК «Донбасс»

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