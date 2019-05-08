День памяти и примирения: Как отмечали на Донетчине (Видео). Новости

Сегодня, 8 мая, в большинстве стран мира почитают День памяти и примирения. Именно 8 мая Третий Рейх подписал акт о капитуляции. Поэтому сегодня вспоминают жертв крупнейшей в истории человечества войны и тех, кто воевал с нацистами. Во Второй Мировой погибло более 65 млн человек. Большинство – гражданские. Искалеченных – еще больше. Потери Украины – более 8 миллионов жизней. В память о них, на одежду цепляют цветок мака. День победы над нацизмом в Европе в основном отмечают не празднованием, а чествованием. Помнят всех, кому не повезло выйти живыми из ада войны.

В Донецкой области также прошли мероприятия.

Житель Мариуполя Владимир Архипенко был очевидцем этого ужаса. Мужчине – 95 лет. У него есть две внучки и уже двое правнуков. Вспоминает, что на фронт попал в 16 лет. Был разведчиком, дошел до Венгрии. Получил ранения. Победу над Третьим Рейхом встречал в госпитале под Мариуполем. После – еще 13 лет отдал военной службе. «После ранения, уже война кончилась. Когда война кончилась, я был сержант. В настоящее время – я патриот своей родины, своей Украины», – поделился ветеран Второй мировой войны.

Среди тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса и Украины от нацистских оккупантов, – отец жительницы села Маяки (Славянский р-н) Нины Щербины. Он погиб в 43-м году на глазах дочери. «Мы, детвора, на этот бугор поднимемся, у нас Ратуша называют, а на том бугре смотрим, как наши наступают, хотят выбить немцев, но дело в том, что перед улицей овраг большой и за тем оврагом уже не перейдешь, и немцы подпустят наших и стреляют», – вспоминает она.

Сегодня здесь был военный салют в честь погибших во Второй мировой. В прошлом году у местного мемориала воинам-освободителям похоронили останки 107 солдат и офицеров. Сегодня братскую могилу расширили. Здесь нашли покой 158 бойцов. Пять из них удалось идентифицировать. «5 человек для нас – это очень много. Потому что в том году – 107 солдат – ни один не известен. Из-за работы черных копателей. Все было разрушено и уничтожено», – сказал руководитель поискового отряда Алексей Юков.

Алексей разыскивает безымянные солдатские захоронения между Славянском и Святогорском. Говорит, что здесь находятся тысячи тел. На этом направлении погибли целые дивизии. «Мы считаем целыми миллионами. Но за этими миллионами жизни молодых людей, жизнь тех, которые должны были творить, создавать будущее для своих детей, внуков, создавать будущее для своего государства», – отметил заместитель командующего Объединенными силами Олег Грунтковский.

«И это еще раз свидетельствует о том, что мы должны помнить, какой ценой досталась эта победа, и должны помнить, что именно ценой жизней этих людей мы и страна получила мир», – добавил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.

Источник: ТК «Донбасс»

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