Сдай кровь – спаси жизнь: В Мариуполе призывают желающих стать донором (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках недели безопасности дорожного движения желающих приглашают присоединиться к всеукраинской акции – стать донором.

Так, на станцию переливания крови Мариуполя донорам следует приходить утром после легкого завтрака. Накануне нельзя употреблять лекарства, алкоголь или жирную пищу. А также курить.

Первая остановка – регистратура. Здесь необходимо предоставить паспорт и фото. Потом пройти на экспресс анализ крови. «Там вообще получается общий анализ крови: гемоглобин и очень-очень многие другие показатели. Что дает возможность определить – человек здоровый или больной, что и делает терапевт», – сказала медсестра.

Мариупольчанин Вячеслав Тулупов сдает кровь регулярно. Впервые пришел, потому что хотел помочь другу, которого оперировали. По словам мужчины, после процедуры чувствует себя хорошо. Еще и на работе получает выходные. «Бывает, что и на футбол хожу в этот же день. Нормально все. Ну, дают день во время сдачи, когда и второй день в течение года дают освобождение», – поделился донор.

За один раз берут 450 миллилитров крови. Повторить можно через 2 месяца. Мариупольчанин Сергей Вербин сегодня, 8 мая, сдавал двойную плазму. Поэтому крови взяли у него больше. Мужчина говорит, что это не всем под силу. «Для начала прийти попробовать надо сдать кровь, как человек себя почувствует. Потому что у каждого свое состояние. Кому-то может быть плохо, допустим, не все двойную плазму переносят. Я, допустим, нормально переношу», – сказал он.

А у мариупольчанина Александра Савченко была процедура сложнее – сбор тромбоцитов. Мужчину подключили к сепаратору. Из крови отфильтровывали тромбоциты и немного плазмы. Все остальное – возвратили в организм. Как убеждает мужчина, это страшно только на вид. «Как бы это каждый может сдавать человек, просто может кто-то боится. А это ничего такого страшного тут нет. Пусть люди сдают, не боятся, ничего страшного тут нет. Не больно ничего это, просто сдал и ушел, и все. Работают сотрудники хорошие все, на отлично. Они специалисты большие, много лет тут отработали», – отмечает донор.

По мнению главного врача Мариупольской станции переливания крови Владимира Маврова, донорский потенциал региона – огромный. Только в Мариуполе есть более тысячи почетных доноров. Уверяет, что для ежедневных потребностей нехватки крови и компонентов нет. Однако в экстренных случаях запаса может не хватить. «Люди не учитывают одного – что у нас есть определенная технология сбора крови, ее апробации и выдачи в лечебные учреждения. Вот одномоментно что-то случится, люди, которые сдадут кровь – мы сможем выдать только эритроцитарную массу. А плазму... плазма должна уйти на карантин восьмимесячный. И только после повторной явки донора в течении этого периода мы имеем право выдавать», – рассказал руководитель медучреждения.

Поэтому главный врач призывает присоединиться к Всеукраинской акции и сдать кровь для спасения жизней. Тем более в станции переливания для этого есть все условия.

Источник: ТК «Донбасс»