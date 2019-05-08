Документы на паспорт «ДНР» и РФ: В Донецке предлагают за деньги избежать очереди . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в паспортных столах четырех районов не хватает сотрудников, которые принимают документы, а для того, чтобы сдать документы на паспорт ДНР, нужно занимать очередь за талончиками. Также появились дельцы, которые за определенную сумму помогают сдать документы без очереди. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил житель Донецка с ником «Сеня Анатолич Варм» в соцсетях.

«Сегодня проехался по четырем районным паспортным столам Донецка. Это, конечно, мрак. В кабинетах сидят 1-3 человека на прием документов по паспортам ДНР и РФ. Калининский район бьет рекорды. 1 специалист на прием документов. Я не знаю, может, есть и хуже районы. Но складывается впечатление, что весь этот зов джунглей был всего лишь пиаром или какой-то злой шуткой. Очереди движутся очень вяло, 10-25 человек в день по району. И процентов 10-30 уходят ни с чем в поисках возможности дособрать или переделать документы. В тонкости не вникал», – пишет дончанин.

«В Киевском районе требуют либо нотариально заверенное св-во о рождении, либо дубликат из загса, что на Университетской, 13. Скорее всего, это везде так. Без свидетельства о рождении вас не примут уж точно. Паспортный стол Киевского района вообще интересное место. Черная дыра. Там люди занимают очередь с ночи или вообще никуда не уходят. Ибо списки составляет инициативная группа каждый день новые», – рассказал житель Донецка.

Он также отметил любопытную деталь. «Самая интересная очередь – это очередь за талончиками на сдачу документов по паспорту ДНР. На 12:00 я бы был приблизительно 50-м. Но не факт, что ты получишь этот талончик сегодня. Так вот. Этот талончик дает право где-то в сентябре прийти и сдать документы на паспорт ДНР. И это, если у вас все правильно собрано, и без сучка и задоринки. А где-то только в октябре-ноябре вы получите паспорт ДНР», – прогнозирует дончанин.

По его словам, в здание паспортного стола Калининского и Киевского районов людей не пускают. «Все стоим на улице под дождем и ждем своей очереди. В Ворошиловском районе в коридорчике 3 на 4 метра набито как селедок. Гам, шум, духота, запах пота. Дышать нечем. Периодически инициативные граждане "выталкивают" "лишних" из этого коридора. Подозреваю, что завтра туда тоже внутрь никого не пустят. В Калининском районе очередь уже достигает под 700 человек на два направления. А может, уже и побольше. Возрастная категория граждан разная. От 20 и до 70. Больше всего пенсионеров и людей старше 45. Молодежи практически нет», – уточнил дончанин.

Житель Донецка также отметил появившуюся коррупционную составляющую в очередях. «Периодически туда-сюда снуют какие то "левые" люди, которых вызывают либо по звонку, либо по фамилии. Из очереди уже озвучивают стоимость приема документов обходным маневром. Паспорт ДНР – 300$, паспорт РФ – 700.

Ну, наверное, у меня все. Организации, как, впрочем, и раньше, – ZERO. Такими темпами лет через тридцать все обязательно получат паспорта», – предполагает дончанин.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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