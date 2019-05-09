Обтянули: Как украсили Донецк к 9 Мая (Фото) . Новости

В Донецке завершились приготовления к празднованию Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Накануне, 7-8 мая украшали площадь Ленина и центральную улицу Артема – здесь пройдут основные праздничные действа, в том числе военный парад. Об этом «Донецким новостям» сообщили жители города.

Основной элемент украшений – красно-сине-черный триколор «ДНР». Флаги установлены в специальных флагштоках, ими обтянуты балконы домов, триколором стилизована трибуна, на которой во время парада будет находиться руководство «ДНР».

На площади Ленина триколором обтянули и колонны здания бывшего Минугля УССР (при становлении «ДНР» здесь находился «комитет государственной безопасности», который тогда возглавлял Александр Ходаковский). Ранее «довоенную» рекламную вывеску «Royal Diamonds», установленную на крыше здания, заменили на «республиканские» три буквы:

Также 8 мая состоялось возложение цветов к базовым памятникам, связанным со Второй мировой войной.

Еще 7 мая мозаичное панно «Земля Донецкая» на жилом доме близ площади Ленина было со следами разрушений. А 8 мая коммунальные службы замазали некоторые «дыры» на нем.

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