Тука пояснил, как паспорта РФ, выданные для «Л-ДНР» будут признаны недействительными. Новости

Кабинет министров Украины в среду, 8 мая, принял два постановления, которыми российские паспорта, выданные для «Л-ДНР» в РФ, будут признаваться недействительными. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.
«Первое постановление предусматривает механизм, согласно которому правительству дается право считать паспорта РФ, которые выдаются с нарушением международных норм, что является недружественными действиями в отношении Украины, считать такие паспорта недействительными», – сказал он.
«Второе постановление – принято решение, что по двум учреждениям в Российской Федерации, которые непосредственно привлечены к выдаче паспортов гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, считать выданные ними паспорта недействительными», – сообщил Тука.
Он отметил, что речь идет об отделениях Миграционной службы России, расположенных в селе Покровское и Новошахтинске (Ростовская обл.). «Украина, исходя из кодов, которые присваиваются каждому паспорту, выданному РФ, номера этих паспортов – 610047 и 610048. Они будут считаться недействительными документами», – пояснил замминистра МинВОТ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».
Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.
Кабинет министров Украины 8 мая принял решение, что Украина не признает российские паспорта, которые выдаются жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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