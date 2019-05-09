Сводка из зоны ООС за 8 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) дважды применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо – получили ранения. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 9 раз обстреливал позиции Объединенных сил:

трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Павлополь;

из гранатометов различных систем – вблизи Марьинки;

дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Богдановки;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Старогнатовки;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны дважды:

из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Новотошковское;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Железное.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая одного оккупанта уничтожили, еще пять – получили ранения. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника», – сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских военных со стороны противника не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки «зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенных пунктов: Крымское, Новотошковское, Троицкое». Под обстрел попали районы населенных пунктов: Смелое, Донецкий, Голубовское, Калиново.

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации в зоне боевых действий не обнародовали.