Россия не хочет напрямую обсуждать с Украиной конфликт на Донбассе, – Марчук. Новости

Россия не хочет без представителей «Л-ДНР» обсуждать напрямую с Украиной вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) Евгений Марчук.

«Очень многие рекомендуют президенту Зеленскому прямые переговоры. Но никто не против прямых переговоров с Россией. Мы неоднократно, и я в том числе, в присутствии господина Грызлова и Сайдика говорил: "Давайте". Речь тогда шла о наших украинских пленных моряках, чтобы хотя бы троих раненых отдали», – отмечает Марчук.

По его словам, российская сторона в Минске отказалась вести такие переговоры. «Когда рекомендуют переговоры президенту Зеленскому с Россией, я – за, но при одном условии – определении повестки дня. Потому что я могу точно сказать, и это я слышал от российской стороны, что Донбасс и Крым не могут быть предметом украинско-российских переговоров», – отметил представитель Украины в ТКГ.

«Как поясняют россияне: в Крыму прошел референдум, а Донбасс – это ваш внутренний конфликт, поэтому эти два вопроса в двусторонних переговорах Украины и России не могут быть. Все остальное – хоть завтра», – добавил Марчук.

Он также заявил, что паспортизация жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, которую правительство Украины и ряд стран признали незаконной, противоречит Минским соглашениям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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