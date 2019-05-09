Узнать Донбасс: В Славянске соберутся волонтеры из стран Европы. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) с 3 по 16 августа будет работать международный волонтерский лагерь, в котором примут участие до 25 волонтеров из Украины и стран Европы, передает ресурс «Гурт».

В рамках мероприятия участники будут изучать последствия военных конфликтов, создавать совместные творческие проекты и приобщаться к помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе. В частности, волонтеры будут помогать местным жителям и переселенцам (ремонтные работы, помощь многодетным семьям переселенцев, работа в детском доме семейного типа и т.п.).

Также волонтеры будут производить сбор, документирование и систематизацию устных свидетельств (интервьюирование) жителей Славянска о вооруженном противостоянии в городе в апреле-июле 2014 года, а также изучать пути преодоления конфликта. «Местные жители знают о войне не понаслышке. С апреля по июнь 2014 года Славянск находился под оккупацией незаконных вооруженных формирований. Сейчас так называемая "линия размежевания" (линия фронта) проходит в 40 км от города. Несмотря на то, что сегодня его улицы выглядят мирно, опасения, связанные с войной, по-прежнему влияют на жизнь жителей. В ходе волонтерского лагеря мы постараемся как можно больше узнать о том, как происходит восстановление мира в регионе и как опыт войны сказывается на его повседневности», – говорится в сообщении организатора лагеря DRA (Берлин).

Волонтеры произведут фотосъемку для создания в будущем фотовыставки о жизни региона, показ которой состоится в Славянске, а позже – в Киеве, Берлине, Варшаве и других городах.

Также состоятся встречи и дискуссии с экспертами, историками, публицистами и общественными активистами о сегодняшней жизни Украины. В рамках таких бесед волонтеры ознакомятся с перспективами развития региона, состоянием дел с правами человека и экологией, узнают о жизни людей в зоне конфликта, о ситуации на временно неподконтрольных Украине части Донбасса.