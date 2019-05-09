Ситуация в пунктах пропуска утром 9 мая: Хоть и праздничный день – машин очень много. Новости

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. Всего через КПВВ последовало 36,7 тыс. чел. и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9150 чел. и 1255 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8380 чел. и 1560 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7055 чел. и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3670 чел. и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 8480 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась слудующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Катерина: «5:30. "Каргил" – основная очередь в начале моста»;

Митя: «7:15. "Каргилл" в строну Курахово – основная очередь около 70 машин»;

Ирина: «7:40. В сторону Курахово очередь – в начале моста. Машин очень много. Движение слабое»;

Николай: «7:40. На "Каргиле" из Донецка – основная очередь на середине моста»;

Валерия: «7:40. Льготки на "Каргиле" – минимально. Но с открытия всего одна протяжка основной очереди. И то немного»;

Митя: «7:45. В строну Курахово – движение слабое, льготка – машин 30, точнее не видно»;

«Витмалс»: «9:05. "Каргил" в Курахово – машин много, очередь на середине моста. Движение слабое»;

Катрин: «9:25. "Каргил" – вначале отлично двигалась очередь, пустили на реверс в два ряда. Сейчас, видимо, всё»;

Максим: «9:30. "Каргил" в Донецк – 25 машин общей очереди».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«GR»: «На 6:15 Никитовка в Артемовск (Бахмут) – очередь перед первым шлагбаумом, машин чуть дальше знака "70"»;

Геннадий: «7:00. Зайцево в сторону Горловки – к открытию КПВВ было 40 машин»;

Юрий: «Майорск в Украину в 8:00 была одна протяжка. 9:00 – стоим. Машины далеко за знаком "70"».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виталий: «7:10. До открытия КПВВ "Новотроицкое" в Донецк было 35 машин. С открытием запустили на проверку все машины. На Новотроицком в сторону "ДНР" – пусто»;

Мирослава: «На Еленовке на 8:00 основная машин – 60, льгота – 10 машин»;

Виталий: «8:25. Еленовка в Донецк – 5 машин. Проехал Новотроицкое все посты за 1 час 10 минут, на заезд в Еленовке пока бодро переваривают»;

Виталий: «8:45. На Еленовке в сторону Волновахи – очередь до церкви. Это очень много. Туда уже смысла нет ехать, к 12-13:00 в лучшем случае переварят только то, что стоит сейчас»;

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Интерн»: «7:30. Из Украины в сторону "ДНР" практически нет очереди».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы не сообщают.