Не загружается: В «ДНР» жалуются на мобильный интернет. Новости

В «ДНР» качество мобильного интернета местного оператора «Феникс» зависит от поддержки телефоном технологии Band 20. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко в ответ на жалобу одной из местных жительниц.

По его словам, всего в «ДНР» расположены около 120 базовых станций, которые поддерживают технологию 4G, но их недостаточно для безлимитного мобильного интернета. «ММS- сообщения – это архаика, она на Фениксе никогда не появится. Пользуйтесь Telegram. Мы пока не рассматриваем возможность реализации безлимитного тарифа 4G. Это предполагает более устойчивую и более высокую пропускную способность в области широкополосного мобильного интернета», – сказал Яценко.

«Цена, которая была бы возможной для [безлимитного] мобильного интернета, будет не очень привлекательной для наших абонентов. На текущий момент близкий к условно безлимитному тарифу – это тариф 50 Мb за 500 руб. (202 грн по курсу местного банка на 09.05.2019 г., – прим. ред.)», – добавил он.

«Вы говорили об Амвросиевском районе, хочу подтвердить, что интернет оставляет желать лучшего. Хотелось, чтобы над этим поработали. Дело не в телефоне, телефоны есть и последних марок, но [интернет] очень плохой. Вы говорите о Telegram – отправлять MMS-ки, но Telegram не запускается – интернет не тянет. "Е" высвечивается и все. Единственное, что можно сделать – это в WhatsApp текстовое сообщение отправить», – заявила «министру связи ДНР» Ирина.

«Последний телефон – вовсе не означает, что он поддерживает Band 20. Зайдите в технические характеристики вашего телефона и убедитесь, что он поддерживает Band 20. Могу на спорт приехать к вам в Амвросиевку и показать, что покрытие 4G там есть, и оно там работает достаточно уверенно. Там несколько базовых станций. Рельеф позволяет Band 20 масштабно накрыть Амвросиевский район», – уверяет «министр связи ДНР».

«Если это какие-то отдаленные поселки, может быть есть какая-то проблема, но я говорю в большей степени об Амвросиевке и основной дороге, которая пролегает от Донецка до Успенки», – заявил Яценко.

Он пояснил, что технология Band 20 поддерживается телефонами российского производства с начала 2018 года, поскольку закреплена госстандартом РФ, при этом не все китайские производители ее поддерживают, чтобы не платить за нее налог.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании, приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: