Опыт бывалых: Как через линию разграничения провезти товар с чеком «Новой почты». Новости

Через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения при провозе нового товара требуется чек о его покупке. В социальных сетях пользователи делятся вариантами, как провезти товар, если нет документа, подтверждающего его стоимость.

«Подскажите, ноутбук новый в упаковке стоимостью 7000 грн с чеком "Новой Почты" можно провозить?», – интересуется пользователь с ником «Р. Х.».

Иные пользователи, постоянно пересекающие линию разграничения, отмечают, что требуется чек именно продавца (магазина, интернет-магазина и пр.). А чек и накладные «Новой почты» не являются подтверждением стоимости товара:

«Интерн»: «"Новая почта" не дает нужного для КПВВ чека, они дают чек с оценочной стоимостью, это просто как гарантия. Ноут может стоит 50 тыс. грн, а в оценочной стоимости указано 100 грн»;

Станислав: «"Новая почта" не выдает чеков. Требуйте чек от магазина!».

Если товар оплачивался наложенным платежом при получении на «Новой почте», то такой чек может подойти для предъявления на КПВВ. Главное, чтобы в чеке было указано правильно наименование товара. «Если ноут оплачивался наложенным платежом, то в чеке "Новой почты" указана сумма перечисленная продавцу. Другое дело, что продавцы, когда отправляют ноут, в декларации обычно указывают ТНП (товары народного потребления), а не ноут», – пишет Олег.

Если же нет чека магазина-продавца, то очевидцы советуют попытаться провезти ноутбук как б/у, но это чревато, если таможенник поймет «подвох»:

Станислав: «Разберите упаковку, картон – отдельно под сумки в багажнике, ноут – на сиденье как б/у положите»;

Татьяна: «Мы везли ноут стоимостью 15 тыс. грн, предварительно достав его из коробки, переложили в сумку. Никто даже слово не сказал, и ничего не спросили»;

«Интерн»: «На крайний случай, если никак не получится найти чек, – главное не прячьте ноут. А на КПВВ сразу предупредите представителя Государственной фискальной службы, что везете товар без чека. Они по базе проверят стоимость, если в стоимости не соврали – все будет "ок"».

«Я как раз покупал в интернет-магазине, поэтому доказать цену не составит труда при наличии интернета у сотрудника ГФС, что само собой разумеется», – дополнил автор вопроса «Р. Х.».

При этом на КПВВ регулярно задерживают товары, если их сумма превышает установленный размер в 10 тыс. грн. Как сообщает Госпогранслужба Укрианы, 8 мая на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» фискальные службы пресекли попытку перемещения таких товаров. В частности, граждане пытались провезти через линию разграничения автозапчасти и медицинские препараты на общую сумму около 30 тыс. грн. Товары переданы представителям ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Напомним, через украинские КПВВ раз в сутки можно провезти товаров (кроме личных вещей и подакцизных товаров) на сумму до 10 тыс. грн и суммарным весом – до 75 кг на одного человека.

При этом через контрольно-пропускные пункты «ДНР» разрешается провоз товаров на сумму в эквиваленте до 1 тыс. евро (это касается и личных вещей и новых товаров), и общий вес которых не превышает 100 кг. Если идет превышение указанных норм, то товар подлежит письменному декларированию и обложению пошлиной в 10%.

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