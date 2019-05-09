Сталин, Захарченко и сыновья: Как в «ДНР» провели военный парад (Фото). Новости

Сегодня, 9 мая, в неподконтрольном украинской власти Донецке состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Главные торжества проходили на центральной площади Ленина. В ходе парада демонстрировались отдельные расчеты незаконных вооруженных формирований, курсанты училищ, военная техника.

По завершению парада по центральной улице Донецка уже третий раз прошло шествие «Бессмертный полк». Как сообщают местные интернет-ресурсы, шествие открыли ветераны Второй мировой войны на автомобиле ГАЗ-67 и мотоцикле времен войны. Следом вышли жители с портретами членов незаконных вооруженных формирований «ДНР», своих родственников – участников Второй мировой войны, тружеников тыла, партизан.

Центральные интернет-ресурсы «ДНР» акцентировали, что портрет Александра Захарченко пронесли его сыновья. Хотя на фотографиях шествия видно, что портрет ликвидированного «главы ДНР» несет девочка.

Также среди портретов выделялась фотография Сталина.

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Затем колонна отправилась в парк Ленинского комсомола, где традиционно у памятника «Твоим освободителям, Донбасс» состоится митинг.

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