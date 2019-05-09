Украина не может лишить пенсий и соцвыплат из-за раздачи паспортов РФ для «Л-ДНР», – Тука . Новости

В Украине нельзя лишить пенсий и соцвыплат украинских граждан, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе из-за раздачи им паспортов РФ. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

По его словам, автоматическое лишение гражданства Украины при получении паспорта России не предусмотрено украинским законодательством. «Единственный механизм, предусматривающий выход из украинского гражданства, это комиссия при президенте Украины, которая подает представление на гражданина», – отметил Тука.

По его мнению, изменение законодательства Украины в этом вопросе должна рассмотреть Верховная Рада, а не Кабинет министров. «Изменения в действующие нормативы закона Украины "О гражданстве", на мой взгляд, уже давно перезрели», – считает замминистра МинВОТ.

Он добавил, что к чиновникам России, которые причастны к процессу организации и выдачи паспортов РФ для «Л-ДНР», украинские власти и международные партнеры Украины могут применить персональные санкции. «Это лишение права въезда-выезда на территорию государства, которое применяет санкции. Лишение возможности пользования имуществом и финансовыми ресурсами. Фамилии есть, но они носят закрытый характер, мы их никогда не обнародуем», – сообщил Тука.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Кабинет министров Украины 8 мая принял решение, что Украина не признает российские паспорта, которые выдаются жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. По какой процедуре это будет выполняться пояснил замминистра МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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