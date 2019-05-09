Без полевой кухни и с портретами: Как в Мариуполе отпраздновали День победы (45 фото). Новости

Сегодня, 9 мая, в Мариуполе состоялся митинг, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», торжество традиционно прошло на площади Воинов-освободителей в Приморском районе. Люди стали собираться на площадь с 8 часов утра. Для ветеранов были установлены стулья, чтобы пожилые люди смогли насладиться праздничным мероприятием с комфортом. Присутствовали также представители городской власти, военные, казаки, студенты, школьники, иные жители города. Многие мариупольцы держали в руках портреты родственников, погибших в годы войны.

Мэр города Вадим Бойченко поздравил ветеранов с Днем Победы, поблагодарив за героизм и несокрушимость духа. «74 года назад, наши близкие и родные, завоевали для нас право на мир и свободу. Они подарили нам счастливое детство и чистое небо над головой. Подняли из руин Мариуполь, заложив в его фундамент надежду на светлое будущее. Тогда все как один объединились ради одной цели – вернуть мир», – сказал Бойченко, добавив, что сегодня, необходимо объединение всех патриотичных украинцев для возвращения мира на Донбасс.

Творческие коллективы города подарили ветеранам небольшой концерт. Танцевали и сами гости праздника, наслаждаясь хорошей погодой и общением друг с другом.

Впрочем, многих удручил тот факт, что в отличие от предыдущих лет, на бульваре не были установлены мини-выставки, не развернулись самодеятельные концертные площадки, отсутствовали полевые кухни.

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