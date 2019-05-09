Митинги, концерты и полевые кухни: На Донбассе отпраздновали День победы (Фото). Новости

В Донецкой и Луганской областях сегодня, 9 мая, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Участники торжеств почтили мужество погибших участников боевых действий и ветеранов войны.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в Краматорске в памятном мероприятии приняли участие губернатор региона Александр Куць, его заместитель Вадим Филашкин, командующий Объединенных сил Александр Сирский, правоохранители, военные, представителей городской власти, общественности и жители города. Они почтили память погибших героев во время Второй мировой войны. Церемония прошла в Сквере Героев возле памятного монумента. Мероприятие завершилось возложением цветов и минутой молчания.

«В этот майский день в память тех, кто остановил нацизм, вспомним наших защитников, которые сейчас противостоят российскому агрессору. Они ценой собственной жизни удерживают войну, которую раздувает Россия, по линии своих окопов, не давая ей перерасти в новую мировую катастрофу. Желающим "повторить" украинские воины дают свой твердый ответ: никогда снова!», – заявил Куць.

В Бахмуте, по данным мэрии, торжественные мероприятия прошли у мемориала «Обелиск Славы». После митинга и памятной минуты молчания участники церемонии возложили цветы к «Вечному Огню». После этого в верхней части парка культуры и отдыха для местных жителей и гостей города украинские военные организовали полевую кухню, все желающие могли попробовать «солдатскую кашу» и посетить концерт хоровых коллективов ветеранов и творческих коллективов Бахмута.

В Лимане сегодня вместе с горожанами приветствовали ветеранов и почтили память павших героев правоохранители. «Обелиски и братские могилы погибших солдат покрылись цветами. Руководитель Лиманского полиции Евгений Ващелин вместе с полицейскими почтил воинов, которые ценой своих жизней освободили страну от оккупантов, минутой молчания и возложил цветы к мемориалу "Родина-Мать"», – сообщает Лиманское отделение полиции ГУНП в Донецкой области.

«Во время проведения мероприятий правоохранители временно ограничили движение транспорта и продолжают работать в усиленном режиме», – добавили в ведомстве.

В Мариуполе торжество к 9 Мая традиционно отметили на площади Воинов-освободителей в Приморском районе города.

В прифронтовом Зайцево митинг ко Дню победы провели у братской могилы советских воинов. «Слова благодарности ветеранам Второй мировой войны, памяти о тех, кто не вернулся с битвы, звучали от руководителя военно-гражданской администрации, бойцов ВСУ и местных жителей. Минутой молчания и возложением цветов к братской могиле почтили память погибших во Второй мировой войне. Все желающие смогли попробовать "солдатской каши», – отметили в военно-гражданской администрации Зайцево.

На Луганщине торжественные мероприятия ко Дню победы с участием губернатора и руководства области сегодня прошли в Рубежном. Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, на площади Победы собрались поздравить ветеранов сотрудники ОГА, представители подразделений ВСУ, ГСЧС, Главного управления Нацполиции в Луганской области и патрульной полиции в Луганской области и местные жители.

Губернатор Луганской области Сергей Филь также лично посетил ветеранов Рубежного и вручил им областные награды и подарки.

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