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В Донецк – пусто: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 мая. Новости

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В Донецк – пусто: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 мая

ДН

09.05.19 15:25dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Вячеслав: «10:55. "Каргил" в сторону Украины – машин 200+»;
  • Светлана: «11:15. КПВВ "Марьинка" на Донецк – пусто»;
  • Иван: «11:55. "Каргил": в Донецк – никого. Из Донецка – общая очередь в начале моста, льгота – машин 50»;
  • Виктория: «12:50. "Каргил" на выезд из Донецка – почти до конца моста. Запускают и на реверс. На Донецк – машин 20-30»;
  • «Pljaskin»: «14:25. "Каргил", в сторону Марьинки, – очередь заходит на мост»;
  • Лилия: «14:35. Выезд из Донецка на Марьинку – очередь большая, на мосту»;
  • Ирина: «15:05. На "Каргиле" в Курахово – очередь в начале моста»;
  • «Pljaskin»: «15:10. "Каргил", в сторону Марьинки, – запускают и на реверс, очень шустрые протяжки»;
  • Лилия: «15:15. 45 минут – и я заехала на "Каргил". Порадовали».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Александр: «11:07. Еленовка на Мариуполь: общая очередь – за поворот, льготы – до магазина (машин 30)»;
  • Анна: «11:35. Еленовка из Донецка – 140 машин, +20. В Донецк – 25. Движение хорошее, запускают в 2 ряда»;
  • Елена: «11:35. На Еленовке в сторону Мариуполя подъехала в 10:00, стала возле остановки, за полтора часа между 3 и 4 туалетом. Сейчас очередь – за остановкой»;
  • Елена: «13:25. На Еленовке в Мариуполь очередь – почти до остановки»;
  • Лена: «14:30. Еленовка: в Украину – машин 180, до остановки. Пешая – практически никого»;
  • Михаил: «Результат сегодняшний поездки через Еленовку. В 6:00 были на Еленовке возле 4-го туалета на ДНР. Заехали в 11:00, выехали из ДНР – в 11:20. В 11:35 прошли КПВВ "Новотроицкое", в 11:40 был на АЗС "Параллель" ,кофе пили и чай». 

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Наталья: «14:45. На Горловке простояли с 6:30 до 12:00 и один час на украинском КПВВ».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Максим: «Через Гнутово в 11:40 в сторону Мариуполя оба КПП прошли за час. Машин 5-6 перед нами было»;
  • Александр: «12:20. Октябрь – пусто. 4 машины – в сторону Мариуполя»;
  • Александр: «13:10. Пищевик: из Мариуполя – 3 машины, в Мариуполь – 7 машин»;
  • Сергей: «В 13:30 на Гнутово пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы не сообщают.

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