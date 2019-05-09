Марчук рассказал о переговорах по обмену пленными с «Л-ДНР». Новости

Российская сторона продолжает блокировать процесс обмена пленными, удерживаемыми как в «Л-ДНР», так и в тюрьмах РФ. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) Евгений Марчук.

«Около 300 человек, которых ОРДЛО* хотят обменять, отбывают наказание в наших тюрьмах. мы даем им, например, 135. Мы обменялись списками, а потом нужно, чтобы каждая сторона подтвердила, что личности все по спискам установлены, и они есть», – сказал он.

По его словам, украинская сторона в списках подтверждает личности тех, кого от «Л-ДНР» подают на обмен, если они действительно находятся в тюрьмах Украины. «А что мы получаем с той стороны? Мы даем 135, а нам говорят: Нет, мы только 15 знаем, а остальных не знаем, где они. А мы точно знаем, что они живы. Я не исключаю, что возможно были пытки, и кто-то без уха, кто-то без носа или еще без чего-то – а это уже военные преступления, это уже международный трибунал в Гааге», – отметил Марчук.

«Есть другая формула – всех установленных на всех установленных, но снова все повторяется. Кроме того, мы предлагаем [обменять], я начинаю всегда с наших моряков, на 25 граждан России, которые отбывают наказание у нас в связи с событиями на Донбассе, на 25 украинских граждан, которые отбывают наказание в России… Обмен готов [со стороны Украины]… Нет – никак», – рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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