Строили мы: «Министр связи ДНР» рассказал об операторе «Лугаком». Новости

В «ЛНР» пока не просят помощи от «ДНР» в развитии своего местного мобильного оператора «Лугаком». Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко в ответ вопрос жителя неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.) Владислав.

«Содействуете ли вы работе оператора "Лугаком", помогаете ли чем-либо? Потому что связь "Лугаком" просто отвратительная», – отметил Владислав.

В ответ «министр связи ДНР» заявил: «"Лугаком" изначально строили мы, потому что изначально проект стартовал в Донецке. Коллеги в Луганске в 2014 году отказались участвовать, потому что для них на тот момент было более приоритетным сохранить "Киевстар", но все быстро поменялось, когда мы смогли реализовать проект "Феникс". Луганская сторона тоже была заинтересована в развитии собственного оператора».

«Опорную сеть мы им построили, присоединили на наше ядро. Они назвали свою опорную сеть "Лугаком". Код 072 мы им присвоили, но с тех пор наши луганские коллеги исповедуют политику: "Нам больше помогать не надо, мы дальше сами". Поэтому пока нас не позовут, мы особо помогать не можем, на то нет политической воли», – утверждает Яценко.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании, приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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