В «ДНР» впервые показали сыновей Александра Захарченко (Фото, видео). Новости

Сегодня, 9 мая, в неподконтрольном украинской власти Донецке в шествии «Бессмертный полк» принимали участие два сына ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Парни несли портреты своего отца.

Это первое публичное появление детей Захарченко. Судя по внешнему виду, сыновья – близнецы. Их имена в прессе не оглашаются, известно лишь, что одного из них зовут Андрей. На том, что парни являются сыновьями Захарченко, акцентировали «республиканские» интернет-ресурсы.

Во время демонстрации ведущий озвучил колонну, в которой шли сыновья «главы ДНР», как – колонна учащихся «Школы № 4 – Кадетский корпус».

Отметим, что по «указу» Александра Захарченко ОШ № 4 стала «кадетским корпусом» в сентябре 2017 года – здесь дети до 4 класса учатся по обычной «республиканской» школьной программе, а с 5 по 11 класс – и мальчики, и девочки становятся кадетами с усиленной подготовкой к военной и иной «государственной» службе.

Примечательно, что даже после смерти 42-летнего Захарченко нет однородной информации о его семье. На его сайте как «главы ДНР» было указано, что он женат, воспитывает четверых сыновей.

При этом до сих пор противоречивы сведения – сколько у него было браков и сколько сыновей родилось в каждом из них.

По информации донецких СМИ, Захарченко был женат дважды, обеих жен зовут Натальями. В первом браке у Захарченко родилось три сына. Вторая супруга – Наталья Гладкова родилась в 1986 году в Донецке. По неподтвержденным данным отношения Захарченко с Гладковой не узаконены (хотя обручальное кольцо на правой руке женщины присутствует). С ней «глава республики» начал появляться на публике осенью 2014 года, во время своей избирательной кампании на пост «главы ДНР». Гладкова 30 июля 2015 года родила четвертого сына Захарченко, которого назвали Александром.

В то же время «депутат народного совета ДНР» Клавдия Кульбацкая в 2015 году отмечала, что у Захарченко всего один брак, и что все дети от одной супруги. «Наталья – его законная жена, которая родила ему четверых сыновей», – заявила она в комментариях российским СМИ.

По другим данным, и от первой, и от второй жен у Захарченко по двое сыновей.

При жизни Александр Захарченко скрывал своих детей, на публике появлялся исключительно с супругой Натальей.

Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего шествия «Бессмертный полк» портрет Захарченко официально выносили дважды.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

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