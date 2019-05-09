Это знак: Марчук о политике Кремля в отношении Зеленского. Новости

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины политика Кремля стала еще агрессивнее. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) Евгений Марчук.

«Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента», – отметил он.

«Второе – паспортизация ["Л-ДНР"]. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину», – продолжил Марчук.

По его мнению, только эти вышеперечисленные вопросы невоенного характера показывают цели Кремля в отношении Донбасса на переговорах в Минске и Украины в целом.

«Зная российскую переговорную машину очень давно, Путин и его команда создают для себя в переговорах очень мощный резерв воздействия [на украинскую власть]. Точно так было в Минске 15 февраля 2015 года – переговоры шли во время активного наступления российских войск на Дебальцево, где они преобладали в силе», – прокомментировал представитель Украины в ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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