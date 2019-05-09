Это знак: Марчук о политике Кремля в отношении Зеленского. Новости

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины политика Кремля стала еще агрессивнее. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) Евгений Марчук.
«Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента», – отметил он.
«Второе – паспортизация ["Л-ДНР"]. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину», – продолжил Марчук.
По его мнению, только эти вышеперечисленные вопросы невоенного характера показывают цели Кремля в отношении Донбасса на переговорах в Минске и Украины в целом.
«Зная российскую переговорную машину очень давно, Путин и его команда создают для себя в переговорах очень мощный резерв воздействия [на украинскую власть]. Точно так было в Минске 15 февраля 2015 года – переговоры шли во время активного наступления российских войск на Дебальцево, где они преобладали в силе», – прокомментировал представитель Украины в ТКГ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
Читайте также:
- Марчук рассказал о переговорах по обмену пленными с «Л-ДНР»
- Россия не хочет напрямую обсуждать с Украиной конфликт на Донбассе, – Марчук
- Обмен пленными всех на всех: Волкер поддерживает инициативы Зеленского по Донбассу
- Медведчук назвал условие для обмена пленными
- Проведение новых встреч в «нормандском формате» не согласовано, – Климкин
- Координатор ОБСЕ в Донецке посетил лишь треть украинских заложников и пленных, – Геращенко
- Марчук пояснил, на что нацелена раздача паспортов РФ для Донбасса
- Кабмин решил не признавать российские паспорта, выданные для «Л-ДНР»
- Паспорта РФ для Донбасса: Эксперт пояснил, кого могут лишить украинского гражданства
- Пенсии не будет, будут налоги и служба в армии: Чем грозит украинцам гражданство РФ
Комментарии