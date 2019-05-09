Два месяца без пенсии: Жительнице Мариуполя пришлось доказывать, что она жива (Видео) . Новости

Жительница Мариуполя Людмила Чудаева уже 2 месяца не получает пенсию. Сначала в управлении говорили, что женщина – в списке умерших, потом – что ее вообще нет в соответствующем реестре.

Проблема у Людмилы возникла в декабре. Тогда она получила приглашение из Пенсионного фонда пройти идентификацию. Женщина сразу пошла в учреждение, и вопрос вроде бы решила. Но в марте не получила ни пенсии, ни субсидии. Вновь обратилась в ведомство. Там объяснили – согласно реестру у женщины недействителен паспорт.

«Задавали вопросы: а вы не теряли, нигде не оставляли, никому не давали паспорт? А я никому ничего не давала. Сказали, что нужно явиться в миграционную службу и там взять ответ о том, что удостоверяется моя личность», – рассказывает пенсионерка.

В миграционной службе Людмила получила копию соответствующей справки. Оригинал направили в Пенсионный фонд.

«Сказали, что в марте я денег не получу. Аж, в мае получу. Ну ладно, в мае, так в мае. Вот и май пришел, позавчера – 7 мая, пошла на почту за пенсией. Вас нету в списках»,– продолжает женщина.

В учреждении уверяют, что свои деньги она получит. Но позже.

«Никаких дополнительных действий не требуется. Гражданка обратилась в Пенсионный фонд в апреле 2019 года, предоставила все необходимые документы, подтверждающие подлинность своего паспорта. Пенсионное дело отработано, и в мае 2019 года будет дополнительная выплата пенсий за апрель и май», – прокомментировала начальник управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Ирина Кравец.

В конце прошлого года Пенсионный фонд получил от миграционной службы перечень лиц, чьи документы считаются недействительными. По Мариуполю – примерно 2 тыс. чел. В учреждении объясняют, что Людмила в этот список попала из-за ошибки.

«Вместо одной цифры была нажата другая, и как появилось, что паспорт стал недействительным. Если возникают такие случаи, то граждане должны обращаться в миграционную службу и на обращение гражданина выдается ответ, что паспорт является действительный или недействительный», – отметил начальник Центрального районного отдела в Мариуполе Государственной миграционной службы Владимир Кочегаров.

Проверить действительность документа можно на сайте миграционной службы. Для этого нужно ввести данные паспорта. Однако такая информация является справочной. Получить официальное подтверждение можно только непосредственно в учреждении.

Источник: ТК «Сигма»