Спешите на поезда: В Луганске показали кассы ж/д вокзала (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске на ж/д вокзале в час пик в будний день совсем нет людей. Об этом сообщают очевидцы.

Так, луганчане показали в соцсети кадры, снятые в помещении вокзала – возле касс – 7 мая. «Не протолкнуться», – отмечает автор кадров.

Кадры вызвали широкое обсуждение. Жители Луганска пишут о том, что ситуация грустная, но вполне ожидаемая:

«Магистральная»: «Ну, удивляться нечему. Поезд всего один, до Ясиноватой, и электрички. Все. Если люди и будут – то только незадолго до поезда, в целом как и бывает на станциях с малым количеством поездов»;

«Фемида»: «В аэропорту еще хуже»;

Сергей К.: «Ожидаемо»;

«Мицуки»: «Да в самом задрыпанном городишке Украины в 15 тысяч жителей на ж/д станции больше людей тусуются»;

Сергей: «Спешите на поезда, идущие из неоткуда в никуда»;

«Оле лукоил»: «Грустно﻿».

Некоторые люди верят, что вокзал скоро будет работать на полную мощь, другие с этим не согласны: