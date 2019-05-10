Спешите на поезда: В Луганске показали кассы ж/д вокзала (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске на ж/д вокзале в час пик в будний день совсем нет людей. Об этом сообщают очевидцы.
Так, луганчане показали в соцсети кадры, снятые в помещении вокзала – возле касс – 7 мая. «Не протолкнуться», – отмечает автор кадров.
Кадры вызвали широкое обсуждение. Жители Луганска пишут о том, что ситуация грустная, но вполне ожидаемая:
- «Магистральная»: «Ну, удивляться нечему. Поезд всего один, до Ясиноватой, и электрички. Все. Если люди и будут – то только незадолго до поезда, в целом как и бывает на станциях с малым количеством поездов»;
- «Фемида»: «В аэропорту еще хуже»;
- Сергей К.: «Ожидаемо»;
- «Мицуки»: «Да в самом задрыпанном городишке Украины в 15 тысяч жителей на ж/д станции больше людей тусуются»;
- Сергей: «Спешите на поезда, идущие из неоткуда в никуда»;
- «Оле лукоил»: «Грустно».
Некоторые люди верят, что вокзал скоро будет работать на полную мощь, другие с этим не согласны:
- Мария: «Умер»;
- Дмитрий: «Это временно! Скоро будет работать»;
- Александр: «Так и живем – обещаниями...»;
- Аксинья: «Ну да, ну да...».
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