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Спешите на поезда: В Луганске показали кассы ж/д вокзала (Фото). Новости

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Луганская область

Спешите на поезда: В Луганске показали кассы ж/д вокзала (Фото)

10.05.19 07:48dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске на ж/д вокзале в час пик в будний день совсем нет людей. Об этом сообщают очевидцы.

Так, луганчане показали в соцсети кадры, снятые в помещении вокзала – возле касс – 7 мая. «Не протолкнуться», – отмечает автор кадров.

Кадры вызвали широкое обсуждение. Жители Луганска пишут о том, что ситуация грустная, но вполне ожидаемая:

  • «Магистральная»: «Ну, удивляться нечему. Поезд всего один, до Ясиноватой, и электрички. Все. Если люди и будут – то только незадолго до поезда, в целом как и бывает на станциях с малым количеством поездов»;
  • «Фемида»: «В аэропорту еще хуже»;
  • Сергей К.: «Ожидаемо»;
  • «Мицуки»: «Да в самом задрыпанном городишке Украины в 15 тысяч жителей на ж/д станции больше людей тусуются»;
  • Сергей: «Спешите на поезда, идущие из неоткуда в никуда»;
  • «Оле лукоил»: «Грустно﻿».

Некоторые люди верят, что вокзал скоро будет работать на полную мощь, другие с этим не согласны:

  • Мария: «Умер»;
  • Дмитрий: «Это временно! Скоро будет работать»;
  • Александр: «Так и живем – обещаниями...»;
  • Аксинья: «Ну да, ну да...».

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